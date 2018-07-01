Kadın girişimciler Yenimahalle’de buluştu

ANKARA,()-YENİMAHALLE Belediyesi ile İtalya Human Rights Youth Organization, İngiltere Ubele Initiative ve Polonya Autokreacja Foundation’nın kadın girişimciliğini ulusal arenada desteklemek üzere ortaklaşa gerçekleştirdiği "Pandora, Kadın Girişimciliği İçin Avrupa’daki Fırsatları Keşfetmek" adlı projenin Yenimahalle ayağı gerçekleşti.

Proje kapsamında İtalya, İngiltere, Polonya’dan gelen ve Türkiye’de ticaret yapan kadın girişimciler Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen seminer ile kendi ülkelerindeki girişimcilik deneyimlerini paylaştı.

ANKARALI KADIN GİRİŞİMCİLERİ ZİYARET ETTİLER

Yenimahalle’de ağırlanan kadın girişimciler, seminerin ardından Ankara’da bulunan kadın girişimciler ile Çamlıdere, Nallıhan kadın girişimleri ve kooperatiflerine de ziyaretlerde bulundu. Ayrıca girişimci kadınlar, Türk kültürünün tanıtılması amacıyla Türk hamamına da götürüldü.

KONUKEVİNDE DÜZENLENEN KÜLTÜR GECESİYLE EĞLENDİLER

Ardından Zübeyde Hanım Konukevi’nde düzenlenen kültür gecesinde eğlence dolu bir gün geçiren kadınlar, müzik eşliğinde hem ülkelerine ait yemekleri yaparak katılımcılara tattırdı hem de Türk kültürüne özgü yöresel yemeklerin tadına vardı. Kültürlerin harmanlandığı günde girişimciler, Anıtkabir, Ankara Kalesi ve Gençlik Parkı’nı da gezmeyi ihmal etmedi.

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