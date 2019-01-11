Kadın gazeteciler Bornova'da vatandaşlarla buluştu

BORNOVA Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yıllardır yaptıkları haberlerle halkı aydınlatan kadın gazetecileri İzmirlilerle buluşturdu.

Bornova Belediyesi'nce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlenen 'Türkiye'de Çalışan Kadın Gazeteci Olmak' paneli Bornova Kültür Merkezi'nde yapıldı. Panelde; gazeteciler Mehlika Gökmen, Şirin Payzın ve Nevşin Mengü konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise gazeteci Dilşad Budak Sarıoğlu yaptı. Türkiye'de kadın gazeteci olmanın zorluklarının ele alındığı panelde medyanın geçmişi ve bugünkü durumu gündeme getirildi. Deneyimli kadın gazetecileri İzmirlilerle buluşturan panel ilgi gördü. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da paneli eşi ile birlikte izledi.

Mesai kavramı olmaksızın yaptıkları mesleklerinde yaşadıkları sıkıntıları dile getiren deneyimli gazeteciler, işlerini özgürce yapabilmelerinin halkın haber alma hakkını kullanabilmesi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi. Kadın olmanın sadece basın sektöründe değil, her alanda zor olduğunu ifade eden Gökmen, Payzın ve Mengü, Türk kadınlarının, kimden ve nederen gelirse gelsin tarih boyunca baskılara boyun eğmediğinin altını çizdi. Üç kadın gazeteci, panelin son bölümünde vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Panele katılan gazetecilere teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Atila, "Bu özel günde Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde, İzmir'de ilk kurşunu atan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'i ve yakın tarihte zor şartlarda gazetecilik yapmış Abdi İpekçi'yi, Uğur Mumcu'yu ve daha nice büyüklerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Türkiye'nin her yerinin Bornova ve İzmir gibi olmasını dilediklerini söyleyen Başkan Olgun Atila, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde de Türkiye'de sorunları en iyi ortaya koyan kişilerin kadınlarımız olduğuna inandığımız için panelimizde kadın gazetecilerimizi ağırladık" diye konuştu.

İZMİR, ()

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