Kadın çiftçilerin finalistleri belli oldu

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği '3. Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın yarı finali tamamlandı. 8 kadın çiftçi 20 Ekim'de düzenlenecek finalde birincilik için mücadele edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in tarımın başkenti Antalya'da kadın çiftçileri desteklemek, bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile başlattığı 3. Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 2018 etabının yarı finali tamamlandı. Tarım İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen yarı finale 18 ilçenin birincileri katıldı.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Yarışmaya katılan Kadın Çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru yöneltildi. Yarışma sonunda 18 kadından 8'i finale katılma hakkı kazandı. Muratpaşa ilçesinden Melek Çoban, Kumluca ilçesinden İmran Gün, Konyaaltı ilçesinden Emine Özcan, Elmalı'dan Ayşe Çoban, İbradı'dan Mürsel Taner, Korkuteli'nden Ümmüşen Bozkurt, Finike'den Asiye Akkaya ve Gazipaşa'dan Ayşe Ergün, yarı finali kazanarak finalist olmaya hakkı kazandı.

İL FİNALİ 20 EKİM'DE

Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması, İl Finali 20 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00'da Antalya Kültür Merkezi'nde yapılacak. İl finalinde birinci olan kadın çiftçiye 14 bin, ikinciye 9 bin, üçüncüye ise 7 bin Türk Lirası ödül verilecek.

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