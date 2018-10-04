ANTALYA, () - 'KADIN Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın ilçeler etabı Aksu'da tamamlandı. Aksu birincisi olan Suzan Çakır, 2 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu. 19 ilçenin birincileri, yarı final ve büyük final için yarışacak.

Kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak ve aynı zamanda sosyalleşmeleri için bir ortam oluşturmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' bilgi ve kültür yarışmasının Aksu etabı gerçekleştirildi. Kadın çiftçi Suzan Çakır, rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti. Havva Ay ikinci, Serpil Şeviktekin ise üçüncü oldu. Birinciye 2 bin TL, ikinciye 1200 TL, üçüncüye ise 800 TL ödül verildi.

YARI FİNAL 10 EKİM'DE

Aksu etabıyla birlikte 19 ilçenin birincisi belirlenmiş oldu. İlçe birincileri önce yarı final ardından da büyük finalde kıyasıya yarışacak. 10 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yarı final, 20 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te ise Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) büyük final gerçekleşecek.

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