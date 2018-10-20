Kadın çiftçiler üçüncü kez yarıştı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın üçüncüsü sona erdi. Final yarışı sonunda Finike ilçesinden Asiye Akkaya birinci oldu.

Kadın çiftçilerin bir araya gelerek sosyalleşmelerinin yanında bilgi birikimine katkı sağlamak, aynı zamanda günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması, Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM)düzenlenen finalle sonuçlandı.

14 Ağustos'ta Gündoğmuş ilçesinde başlayan yarışmaya 18 ilçeden 123 kadın çiftçi katıldı. Kadın çiftçiler, ilk olarak bulundukları ilçede ön elemeye tabi tutuldu ve ilçe birincisi olmak için yarıştı. Yarışmalarda kadın çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru yöneltildi. İlçe yarışmasında dereceye giren kadın çiftçilere sırasıyla 2 bin, 1200 ve 800 TL ödül verildi.

18 ilçe birincisi kadın çiftçi önce Antalya'da yapılan yarı finale katıldı. Finale kalmaya hak kazanan İbradı, Elmalı, Korkuteli, Finike, Kumluca, Gazipaşa, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinin temsilcileri, AKM'de bugün yapılan büyük finalde dereceye girmek için yarıştı.

Final yarışını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve il protokolü de izledi.

Yarış öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çiftçi kadınların ev ve tarım işleri ile uğraşırken kendilerine zaman ayıramadıklarını belirterek, “Bu yarışma ile onların sosyalleşmesine yardımcı oluyoruz. Türkiye'de tarımla ilgili ihraç edilen ne varsa yüzde 50'sinden fazlası, çoğunlukla yüzde 70-80-90'ı Antalya'dan ihraç ediliyor. Biz tarımı ihmal edersek, bırakın Türkiye'yi dünya bile açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir" dedi.

Vali Münir Karaloğlu ise tarım ve çiftçiliğin insanoğlunun en eski mesleği olduğunu belirterek, bu mesleğin modasının hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. İnsanın olduğu yerde gıdaya ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekleyen Vali Karaloğlu, gıda için de tarıma ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından finalist kadınlar 15 sorusuna doğru yanıtı vermeye çalıştı.

Yarışma sonunda 14 doğru yanıt veren Finike ilçesinden Asiye Akkaya birinci oldu. Elmalı'dan Ayşe Çoban İkinci, Kumluca'dan İmran Gün üçüncülük elde etti. Şampiyonluğu göğüsleyen kadın çiftçiye 14 bin, ikinciye 9 bin, üçüncüye ise 7 bin lira ödül verildi. Dereceye girenlere ödüllerini Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Vali Münir Karaloğlu ile Belediye Başkanı Menderes Türel verdi.

İlçe finalleri ile birlikte yarışmada toplam 102 bin TL ödül dağıtıldı.

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