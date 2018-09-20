Kadın çiftçiler bilgilerini yarıştırıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği '3. Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Serik ve Elmalı etabı tamamlandı. Serik'te toprağın sultanı Yeter Çimen, Elmalı'da ise Ayşe Çoban oldu.

Kadın çiftçilerin bir araya gelerek sosyalleşmelerinin yanında bilgi birikimine katkı sağlamak, günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla üç yıl önce başlatılan Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 2018 etabı devam ediyor. Yarışmanın 13'üncü etabı olan Serik ve 14'üncü etabı olan Elmalı bölümü de yapıldı.

Serik etabında 8 kadın yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya katılan kadın çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru yöneltildi. Yarışma sonunda birinci Yeter Çimen, ikinci Kezziban Takavut, üçüncü Ayşenur Yörük oldu.

Kadın Çiftçiler Yarışmasının Elmalı etabı da Muhammet Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 15 sorunun 14'üne doğru cevap veren Ayşe Çoban birinci olurken, ikinciliği Asuman Gültekin, üçüncülüğü Kübra Çoban elde etti.

BİRİNCİYE 2 BİN TL ÖDÜL

Her iki yarışmada da birincilere 2 bin TL, ikincilere 1200 TL, üçüncülere 800 TL'lik para ödülü verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm yarışmacılara çiçek ve termos hediye etti.

Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması il finali 20 Ekim tarihinde saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. İl finalinde birinci olan kadın çiftçiye 14 bin, ikinciye 9 bin, üçüncüye ise 7 bin TL ödül verilecek.

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