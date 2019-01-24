Kadın adaylardan siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği çağrısı

İZMİR’de, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından düzenlenen Yerel Siyaset Atölyesi’ne katılan farklı siyasi partilerden kadın aday ve aday adayları siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından İzmir'de düzenlenen Yerel Siyaset Atölyesi’ne İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Manisa’dan farklı siyasi partilerden 40'tan fazla kadın aday ve aday adayı katıldı. Üç gün süren ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi uzmanları tarafından eğitimlerin verildiği atölyenin sonucunda katılımcılar ortak bir bildirge hazırladı, yapılan basın açıklamasıyla, kadınların siyasete katılımının desteklenmesi istendi.

Bornova Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Gökçe Bilgesu Akkuş'un okuduğu İzmir Yerel Siyaset Atölyesi Ortak Bildirgesi'nde şöyle denildi:

"Siyasette daha çok kadın, hedefine ulaşmak için saygı, çeşitlilik ve işbirliği prensipleriyle tartıştık ve birlikte güçlendik. Siyasetçilere, her seviyedeki karar alıcılara, siyasi partilere, medyaya sesleniyoruz: Tüm siyasi partilerden, kadınlara yerel seçimlerde daha fazla yer vermelerini ve eşitlik sağlanıncaya kadar pozitif ayrımcılık yaparak karar mekanizmalarının her aşamasında kadınların siyasi katılımını ve liderliğini desteklemelerini talep ediyoruz. Siyasi partiler, kadın adayların da parti faaliyetlerine, kampanyalara ve yönetime katılımına yer vermelidir. Parti ve kampanya faaliyetleri kadınların katılımını kolaylaştıracak yer ve saatlerde düzenlenmelidir. Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu ve siyasi partilerin tüzükleri, yüzde 50 eşitlik hükmü, fermuar sistemi gibi özel önlemleri içeren eşitlik sağlayıcı tutumda düzenlenmelidir. Partiler, kadın adaylardan başvuru ücreti almamalı, kadın adaylara, kadın adayların tanıtımına ve kadın çalışmalarına bütçelerinde yer vermelidir. Kadınların siyasete dahil olması için, evdeki bakım emeğinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Hasta, engelli, çocuk, yaşlı bakımı gibi kadınların üzerindeki cinsiyetçi roller alınmalı ve kadınların siyasete katılımı için hayatları kolaylaştırılmalıdır. Medya, kadın siyasetçilere yönelik eşitlikçi bir dil kullanmalıdır ve kadın adaylara adil ve eşit yer vermelidir. Siyasette kadınlara yönelik şiddet sorunu gerçektir, siyasette var olmamızın önünde caydırıcı bir etmen, siyasi söz hakkımıza müdahaledir. Bu sorunun, parti içi mekanizmalarında gündeme alınmasının, adaylık süreçleri ve finansal destek mekanizmaları da dahil olmak üzere, seçimlerde kadınlara yönelik ayrımcılıkların sona ermesinin vakti gelmiştir. Biz kadınlar, siyasette yer alarak toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dil ve politikalar ile ülkemizin sorunlarını çözeriz. Birlikte güçlüyüz."

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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