Kadın aday sayısının artmasını istediler

İZMİR'de, CHP İl Baskanı Deniz Yücel'i ziyaret eden Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER) İzmir Şubesi üyeleri, yerel seçimlerde belediye başkanı ve meclis üyesi adayları arasında daha fazla kadına yer verilmesini talep etti.

Türkiye genelinde 5 şube ile 21 yıldır hizmet veren KADER'in İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik ve bazı üyeler, CHP İzmir İl Baskanı Deniz Yücel'i ziyaret ederek yerel seçimler öncesi taleplerini dile getirdi. Yerel yönetimlerin meclislerinde yer alacak kadın sayısını yüzde 50 oranına yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen emekli öğretmen ve idareci Çelik, kadınların siyasi partilerde daha fazla yer alması için çağrıda bulundu. CHP'de 19 Ekim'de aday adaylığı başvurularının sona erdiğini hatırlatan Nuriye Çelik, "Siyasi partilerin genel merkeze sunduğu aday listelerinde kadınların ön sıralarda olması lazım. Bu oran yüzde 50 olmalı. Ancak aday listelerinde erkeklerin üst sıralarda, kadınların alt sıralarda yer almaması için fermuar sistemi uygulanmalı. Listede yüzde 50 yer verdik, diyerek seçilemeyecek yerlere kadınları koymasınlar" dedi.

Sosyal ve siyasal yaşamda erkek egemenliğine karşı kadın erkek eşitliği bilincinin yükseltilmesi gerektiğini anlatan Çelik, kadınların politikaya katılımını engelleyen ekonomik, sosyal, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılmasını istedi. Kadınların karar alma organlarında eşit temsilini sağlamak için geçici özel önlem politikalarının yasalarda ve siyasi parti tüzüklerinde yer alması gerektiğini savunan Çelik, "Kadınların güçlenmesi, haklarını savunabilir ve kendi alanlarında görünür olmaları, partilerinde görünür kılınmaları, yerel ve genel seçimlerde aday olmaya teşvik edilmelerini önemsiyoruz. Bu taleplerimizi tüm siyasi partilerin temsilcilerine anlatmak istiyoruz. Bu amaçla ziyaretlere devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP İl Baskanı Deniz Yücel de KADER üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek talepleri dikkate alacaklarını ifade etti. KADER üyeleri ziyaretleri sırasında, 'Biz varsak herşey tamam, biz yoksak herşey eksik', 'Bütün kadınlar el ele seçimlerde yüzde 50'ye', 'Kadınlar birleşsin, iktidara yerleşsin' yazılı pankartlar açtı.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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