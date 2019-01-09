Kadıköylü öğrencilere büyük alkış

YALOVA’da Kadıköy İlkokulu 4/A sınıf öğretmeni Nesibe Çicek tarafından organize edilen, 4. sınıf velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası kermesinden elde edilen gelir, kardeş okul olarak belirledikleri Iğdır ili Karakoyunlu ilçesi Yazlık Köyü İlkokulu'na bağış olarak gönderildi.

Kadıköy İlkokulu Müdür Vekili Abdurrahman Gülmez, gönderilen nakdi yardımın Yazlık Köyü İlkokulu'na ulaştırıldığını belirtti. Etkinlik hakkında bilgi veren Gülmez, “Yazlık İlkokulu yönetimi de bu paranın bir miktarı ile öğrencilerine ilk defa okul forması alarak giydirmişler. Kalan kısmıyla da yine öğrencilerine kırtasiye malzemeleri almışlardır. Yaptığımız bu faaliyet sebebiyle Yazlık İlkokulu öğrencilerinin mutlu olması bizleri de son derece mutlu etmiştir. Yazlık İlkokulu yapılan bu organizasyonu kendi okul sitelerinden de duyurmuşlardır. Bu etkinlikle asıl maksadımız, öğrenciler arasında "yardımlaşma ve dayanışma bilincinin" gelişmesini sağlamak, onların duyarlı fertler olarak yetişmesini gerçekleştirmektir. Okul olarak bu amacı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bu tür faaliyetlerin genç neslin duyarlı bireyler olarak yetişmesine önemli katkısı olmaktadır. Bu vesile ile başta öğretmenimiz Nesibe Çiçek olmak üzere, maddi ve manevi emeği geçen velilerimize, öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Yazlık Köyü İlkokulu öğrencilerinden bir grup, alınan formaları giymiş olarak okulun web sitesinden bir fotoğraf paylaştı.



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