KADER: Kadınlar seçiyor ama seçilemiyor

KADIN Adayları Destekleme Derneği (KADER) İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik, siyasi partilerin yerel seçimde aday gösterirken nüfusun yarısı olan kadınların yok sayılmamasını istedi. Çelik, "Kadınlar seçiyor ama seçilemiyor" dedi.

İzmir'de kadınların temsil edilmediği bir yerel yönetim anlayışını hiçbir şekilde demokratik bulmadıklarını ifade eden KADER İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik, daha çok kadın belediye başkanı ve daha çok kadın belediye meclis üyesi görmek istediklerini söyledi. Kadınların yerel seçimlerde söz sahibi olmak için canla başla çalıştığını anlatan Çelik, "İzmir’de iki kadın Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Sibel Uyar çok başarılı çalışmalar yaptılar. Ayrıca çok değerli, birçok kadın partili belediye başkanlığı için aday adayı oldu. İzmir'de belediye başkan aday adayı olan 40 kadın vardır. Yerel seçimlerde canla başla çalışan kadınlar partilerinde en alt kademeden en üst kademeye kadar yıllarını emek ve zaman vererek gelmekte ama adaylıklarda listelerde 'donanımlı kadın yok' denmekte" dedi. İzmir’de demokrasinin gereği daha çok kadın belediye başkanı, daha çok kadın belediye meclis üyesi görmek istediklerine dikkat çeken Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"KADER olarak 84 yıldır kadınların siyasette var olmak için mücadele verdiklerini bilerek 'Kadınlar seçiyor ama seçilemiyorlar' diyoruz. Seçerken ve seçilirken de eşitlik hakkımızı kullanmak istiyoruz. Kadınların temsil edilmediği bir yerel yönetim anlayışını hiçbir şekilde demokratik bulmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Demokrasinin aydınlık yüzü İzmir'de partiye hizmet etmiş liyakat sahibi, çalışkan, kadın bakış açısı taşıyan kadınların katılım hakkını hayata geçirecek önlemleri almanızı istiyoruz. Türkiye’nin geleceği kadınlardır. Kadınları yok sayarak geleceği kurmak mümkün değildir. Kadın belediye başkanlarına her yerde ihtiyaç olduğu gibi İzmir’de de ihtiyaç vardır. Demokrasi ve toplumsal cinsiyet eşitliği adına kadın belediye başkanlarının sayısının artmasını, meclis üyeliklerinde fermuar sistemi ile kadınlara listelerde yer verilmesinin talep ediyoruz."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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