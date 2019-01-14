KADEM Külliye de Bir Araya Geldi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() - KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hatay Şubesi, kuruluşunun birinci yıl dönümünde Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde kent protokolünün eşleri ile bir araya geldi.

KADEM Hatay şubesi kuruluşunun birinci yıl dönümünde düzenlediği toplantıya AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın eşi Gülden Gülüzar Doğan Mersin Valisi'nin eşi Zeliha Su ilçe kaymakamlarının ve belediye başkanlarının eşleri katıldı.

Hatay KADEM İl Başkanı Selma Tunç, bir yıl içerisinde birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, amaçlarının demokrasi ve kalkınmayı hedefleyen yeni Türkiye’nin kadınlarına yer açmak olduğunu söyledi. Tunç, “Kurulduğumuz günden bu yana kadının insan hakları dedik. Çünkü biz kadını cinsiyetçi yaklaşımlardan arınmış kadın erkek arasında adaleti önceleyen kadını toplumun taşıyıcısı ve tamamlayıcısı gören bir söylemi zihinlerimize yerleştirdik. Kadın ve erkeği birbirine dost ve yardımcı kıldık diyen kuranı rehber edindik. Tam 1yıl önce bugün kıymetli yönetim arkadaşlarımla birlikte Kadem Hatay’ın açılışını gerçekleştirdik. Açıldığımız günden bu yana Kadınlarımızın istihdamına yönelik kurslar düzenledik, İşaret dili eğitimi kursu başlattık. Kadem-Habitat-Gençlik Merkezi ortaklığında ‘Kadın için Teknoloji’ kursu başlattık. Halk eğitim ile işbirliğinde Suriyeli mülteci bayanlara Türkçe kursu açtık, sertifikalarını verdik. Girişimcilik eğitimi kursları yaptık. Şehit annelerimiz ile buluştuk, dertleştik Huzurevi, bakımevi ziyaretleri ve ihtiyaç çalışmaları yaptık” diye konuştu.

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