KADEM Isparta şubesi açıldı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Isparta Şubesi törenle açıldı.

KADEM 43'üncü il temsilciliği olan Isparta temsilciliğinin açılışı dolayısıyla Halıkent Mahallesi'nde bulunan Moda Park Düğün Salonu'nda tören düzenlendi. Törene KADEM Genel Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkan vekili Recep Erdem, KADEM Isparta temsilcileri ve üyeler katıldı.

KADEM Isparta Temsilcisi Gonca Kayacan, KADEM ailesine katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, ailenin güçlendirilmesiyle kadın ve aileye yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili heyecanlı olduklarını belirtti.

KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Nasıl ki ailenin ve çocukların sorunları sadece kadınlar üzerinden çözülemezse, toplumun ve ülkenin sorunları da sadece erkekler üzerinden çözülemez. Bizler de bu sebeple hem evde hem de karar mekanizmalarında, dayanışma ve ortak temsil diyoruz" diye konuştu.

KADEM Genel Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sizlerin de desteğiyle KADEM, büyüyen ailesiyle, kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye genelinde temsilcilikler ve yurtlar açıyor, projelerini yürütüyor; kadına, aileye ve topluma ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bütün bu çalışmaları yaparken, toplumun dertleriyle dertlenmeyi sorumluluk sayıp, daha adil ve insaflı bir toplumsal düzenin inşası için çaba sarf ediyor."

Isparta Valisi Şehmus Günaydın da Isparta'da KADEM il temsilciliğinin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların sonunda dua edildi ve temsili olarak açılış kurdelesi kesildi.

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