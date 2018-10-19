KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle kurulan KAÇEM’in kadın girişimcileri, üretimleriyle ödüller kazanmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında ödüle layık görülen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan alan Yasemin Bayazıt, KAÇEM’in diğer girişimci kadınlarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 29 ilde yaptığı değerlendirme sonucunda “Domatesi Organik Yetiştirdim, Sihirli Bir Toza Dönüştürdüm” isimli projesiyle Türkiye birincisi olan ve birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan alan Yasemin Bayazıt, sihirli toza dönüştürdüğü projesiyle Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bünyan-Karahıdır’da kurulan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) çiftçisi olan Yasemin Bayazıt, KAÇEM’in diğer çiftçi kadınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ederek ödül töreninde yaşadıklarını paylaştılar.

Ödül kazanan Yasemin Bayazıt, kendilerini şanslı çiftçi, kadınlar olarak gördüklerini ifade ederek, “Başkanım, bugüne kadar bizim yanımızda olmanız ve yaptığınız yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Kayseri’deki kadın çiftçilere yardım ettiğiniz gibi diğer belediyeler de sizden örnek alırlar ve bizim gibi şanslı çiftçi kadınlar olur. Bizim amacımız KAÇEM olarak rol model olmaktı. Sayenizde bunu da başaracağımızı umuyorum” diye konuştu.

KAÇEM üyesi diğer kadın girişimciler de Kayserili olmanın ayrıcalığını katıldıkları törende hissettiklerini ifade ederek Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAÇEM’i ve kadın girişimcileri tebrik etti. Yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlarını almaktan memnuniyet duyduklarını ve bu sonuçların kendilerini motive ettiğini ifade eden Başkan Çelik, “Organik tarıma başlarken, bu iş tutar mı tutmaz mı diyenler vardı. Ama klasik eski tarım ürünleri yerine daha fazla para getiren ve sağlıklı olan GDO’suz ürünleri bu şehre yerleştirmek zorundayız diyerek başladık. İlk yaptığımız proje Doğal Ürünler Bahçesi oldu. Ardından Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi ile dalga yayıldı. Şu an 2 bin 500 dekar alanda Kayserili kadınlar organik tarım yapıyor. Bu bizi çok sevindiriyor. Külliyede Hanımefendinin övgülerine mazhar olup ödül almak herkesin harcı değil. Bizleri en güzel şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, KAÇEM’in girişimci kadınları tarafından üretilen organik ürünlerin tamamının Anadolu Harikalar Diyarı içindeki Organik Pazar’da satışa sunulduğunu da kaydetti.

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