Kaçan şüpheli uyarı ateşiyle yakalandı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,() - ANTALYA'da, polis uygulama noktasında kaçmayan çalışan silahlı şüpheli, polisin havaya açtığı uyarı ateşiyle durdurularak yakalandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121. Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında yaşandı. Konyaaltı Caddesi'nde yol kontrolü yapan polis ekipleri, bir aracı durdurdu. Araçtan inen ve kimliği açıklanmayan bir kişi, Deniz Mahallesi'ne doğru koşmaya başladı. Kaçan şüpheli kovalayan yunus timleri, 'dur' çağrısında bulundu. Şüphelinin elinde tabanca olduğunu fark eden motorize ekipler, telsizden destek istedi. Takviye ekiplerin de gelmesiyle sokakları giriş ve çıkışa kapatan polis, kovalama esnasında havaya bir el uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine şüpheli elindeki tabancayı yere atarak, teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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