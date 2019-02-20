Kaçak tütün satan 3 iş yerine 31 bin 545 lira ceza kesildi

KAYSERİ'de polis tarafından yapılan denetimde, kaçak tütün satan ve ruhsatı olmayan 2 işyeri ile doldurulmuş tütün satan işyerine toplam 31 bin 545 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara, kıyılmış tütün ve nargile tütünü satan Melikgazi Küçükali Mahallesi Çukur Camii Sokak üzerindeki işyerlerine mahkeme kararı ile denetim yaptı. Dört ekip tarafından yapılan denetimlerde, işyeri açma, tütün mamulleri satma izin belgeleri ile vergi levhası bulunmayan iki işyerinde zararlı 24.5 kilo kıyılmış tütün ve 12 paket nargile tütün, diğer bir işyerinde ise doldurulmuş tütün ele geçirildi. Üç iş yerine toplam 31 bin 545 idari para cezası uygulandı.

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