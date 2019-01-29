Kaçak kazıya suçüstü

MERSİN, () - MERSİN'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, tarihi eser niteliğinde hançer ve testi ele geçirdi.

Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız av tüfeği ve tarihi eser niteliğindeki hançer ile testi ele geçirdi.

Öte yandan, FETÖ/PDY ve PKK/KCK üyeliği iddiasıyla da 2 kişi gözaltına alındı.



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