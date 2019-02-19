Kaçak kazıya jandarma engeli

MERSİN, () - MERSİN'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçede adli ve önleyici faaliyetlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde 2 hilti, 1 jeneretör, 3 kürek ve 1 gaz maskesi ile kazı işlerinde kullanılan malzeme ele geçiren jandarma, şüphelileri gözaltına aldı.

Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



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