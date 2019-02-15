Kaçak kazı yaparken yakalandılar

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kozağacı Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik sit alanında kazı yapıldığı bilgisi üzerine baskın yaptı. Operasyonda kazı yapan A.S., F.K. ve İ.B. suçüstü yakaladı. Kazı sırasında kullandığı belirlenen 2 kazma, 2 kürek, 4 demir boru, testere, farklı bölgelerden alınan 4 numune taş, eldiven, fener, 2 kova, demir çubuklar ele geçildi. A.S., F.K. ve İ.B., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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