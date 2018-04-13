Kaçak kazı şüphelisi gözaltında

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde, kaçak kazı şüphelisi Ü.B. gözaltına alındı.

Çukurbağ Mahallesi'nde oturan Ü.B.’nin evinde tarihi eser bulundurduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca 2’nci Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararına istinaden Ü.B.’nin evinde yapılan aramada, 3 yüzük, 1 mühür ve 27 sikke olmak üzere toplam 31 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser ile 1 metal arama dedektörü ele geçirdi. Şüpheli Ü.B. gözaltına alındı.

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