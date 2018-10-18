Kaçak işçi getiren şüpheli yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yurda kaçak olarak giriş yapan yabancı uyruklu kişileri çalışmak amacıyla getirdiği belirlenen İ.T. yakalandı.

Manavgat'ın Hacıobası mevkisinde polis ve jandarma tarafından kurulan Antalya- Konya karayolu müşterek kontrol noktasında plakası öğrenilemeyen otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan 5 kişinin yurda kaçak giriş yapan Afgan uyruklu olduğunu tespit eden görevliler, şoförle birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada ifadeleri alınan Afgan şüphelilerin, otomobil şoförü İ.T. tarafından Ankara'dan Alanya'ya çalışmak için götürüldüğü belirlendi.

Afgan 5 kişi sınırdışı edilmek için Antalya İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, İ.T. hakkında ise 'insan kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen İ.T.'nin yabancı kişilerden 1200 lira aldığı belirlendi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.T.'nin otomobiline el konuldu.

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