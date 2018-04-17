Kaçak göçmen taşıyan minibüs sürücüsüne 18 bin lira ceza

Vahit İŞBŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü TEM otoyolu mevkiinde minibüsünde kaçak göçmen taşıyan sürücü E.T.'yi 18 bin 304 lira ceza uygulandı.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM otoyolu mevkinde kontorl ettikleri bir minibüste 16 Suriyeli kaçak mülteci bulunduğunu tespit etti. Yapılan aramada araç sürücüsü bulunamazken, plaka sorgulamasında minibüsün E.T., üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Suriyeli mülteciler, Suriye-Şanlıurfa sınırından 1,5 ay önce kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıklarını, İstanbul'da tanımadıkları şahsa, Edirne üzerinden Yunanistan'a geçiş yapma karşılığında kişi başı 2 bin Eura verdiklerin söyledi.

Minibüste yapılan aramada 2 adet şişme bot bulunarak el konuldu. Araç sahibi E.T.'ye kişi başı bin 144 lira olmak üzere toplam 18 bin 304 lira idari yaptırım uygulandı. Minibüse el konurken, 16 Suriyeli, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

