Kaçak gece avcılarına suçüstü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yasak olmasına rağmen gece projektörle tavşan avına çıkan 3 kişi yakalandı.

Olay Osmancık ilçesine bağlı Sarıalan Köyü Çatalçay mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yasak olmasına rağmen aracın üzerinde projektör yerleştirerek avlanan 3 kişi, vatandaşların ihbarı üzerine Milli Parklar Doğa Koruma ve Osmancık Karaavcıları Derneği görevlileri tarafından tespit edildi. M.S., F.D. ve İ.P.'nin bulunduğu otomobil, yarı otomatik av tüfeği ve projektörüne el konuldu.

Bulunan malzemeler Milil Parklar ve dOğa Koruma Müdürlüğü ekipleri'ne teslim edildi. 3 kşiye 6'şar bin TL para cezası uygulandı. Osmancık Kara Avcılar Derneği Başkanı Aydın Güler, gece ve gündüz sürekli av denetimlerinin yapıldığını, kaçak ve usulüne göre av yapmayanlara göz açtırılmadığını söyledi.

FOTOĞRAFLI