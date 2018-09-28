Kaçak elektronik sigara operasyonu: 3 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin kaçak sigara satışı yaptığını belirlediği işyerlerinde yaptığı aramada 55 adet elektronik kaçak sigara ile bu sigaralarda kullanılan 900 adet sigara likidi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde 3 ayrı iş yerinde kaçak elektronik sigara satışı yapıldığını belirledi. İşyerlerinde aramada yapan polis, 55 adet kaçak elektronik sigara ve bu sigaralara ait 900 adet likid ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 işyeri sahibi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

