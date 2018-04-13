Kaçak balık avlayan 5 kişiye ceza

Vahit İŞBAŞARAN/VİZE(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’ nin Vize ilçesinde balık avlamanın tamamen yasak olduğu Kazandere barajında balık avlayan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında ilçeye bağlı Aksicim köyünde bulunan ve balık avlamanın tamamen yasak olduğu Kazandere barajından balık avlayan A.Y.,M.Ö.,İ.Y.,O.D. ve C.K. tuttukları balıklar ile birlikte yakalandı. Yakalanan 5 kişiye idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tutanak tutuldu.