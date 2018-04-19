Kaçak balık avlayan 30 kişiye ceza

KIRKLARELİ’nin Vize ilçesinde balık avlamanın tamamen yasak olduğu Kazandere barajında balık avlayan 30 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında ilçeye bağlı Aksicim köyünde bulunan ve balık avlamanın tamamen yasak olduğu Kazandere barajından balık avlayan 30 avcı tuttukları balıklar ile birlikte yakalandı. Kaçak avlanan 30 kişiye idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tutanak tutuldu.