Kaçak avlanan yengeçler doğaya bırakıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaçak avlanan 100 kilo mavi yengeç doğal ortamlarına bırakılırken, 2 kaçak avcıya 1322'şer lira ceza uygulandı.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, dün Beşgöz Deresi Demirköprü mevkisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü desteğiyle yaptıkları denetimde kaçak avlanan 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin avladığı belirlenen 100 kilogram mavi yengece el konuldu. Kaçak avlanan 2 kişiye 1322'şer lira para cezası uygulandı.
Ekipler ele geçirdikleri mavi yengeçleri ise tekrar doğal yaşam alanlarına bıraktı.
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