Kaçak avcılara 3 bin 740 lira ceza

SİVAS'ta kaçak yaban keçisi avğıına çıkan iki kişiye 3 bin 740 lira para cezası kesildi.Sivas'ın Divriği ilçesi Çengelli bölgesinde av turizmi organizasyonunu bittiği gün görülen bir araç ekiplerce akibe alındı. Koruma altındaki türlerden olan yaban keçisi avı eylemine teşebbüs eden iki kaçak avcı ekipler ve Divriği Jandarma Karakol Komutanlığınca yakalandı. Avda kullandıkları 1 adet yivli av tüfeğine Divriği Jandarma Karakol Komutanlığınca gerekli işlemler yapılmak üzere el konulurken, şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılık Kanunu kapsamında toplam 3 bin 740 lira idari para cezası yazıldı.

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