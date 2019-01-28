Kaçak avcılar drone ile yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da, Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanan avcılar, drone ile yakalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadelede kapsamında drone ile denetim yapıldı. Isparta Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Ekibi tarafından Eğirdir Gölü'nde drone destekli yapılan denetimlerde, kaçak avlandığı belirlenen 4 kişi yakalandı. Kaçak avcılar hakkında işlem yapıldı.

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