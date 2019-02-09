Kablo hırsızlığı yapan 8 kişi tutuklandı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),()- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iletişim ve elektrik trafosundaki enerji nakil hattından kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 8 kişi tutuklandı.

Yukarı Çiyanlı köyü Karatopraklı mevkiinde Tedaş'a ait elektrik trafosunda meydana gelen hırsızlık olayı sonrası jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince olay yerinde ve çevrede yapılan araştırma ve çalışma sonrası araç ve ayak izi üzerinden düzenlenen operasyonla Tugay Ç., Cengizhan C., Onur Y. ve Numan A. çeşitli adreslerde yakalandı.

Jandarmada kabloları çaldıklarını kabul eden 4 şüphelinin ifadesi doğrultusunda aralarında 3 ay önce Kayasuyu köyündeki iletişim kablolarının çalınması olayına karıştığı belirlenen Tolga S., Mustafa Ç., Ümit B., Özgür S. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

FOTOĞRAFLI