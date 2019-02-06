Kablo hırsızlığı şüphelisi iki kardeş tutuklandı

TOKAT, () - TOKAT'ın Zile ilçesinde şantiye alanından elektrik kablolarını çaldıkları şüphesiyle yakalanan 2 kardeş tutuklandı.

Zile ilçesinde Hidroelektrik Santral (HES) inşaatında yaşanan elektrik kablosu hırsızlığı nedeniyle jandarma inceleme başlattı. Yapılan araştırmada şantiye alanında kullanılan elektrik kablolarını Ağrı Doğubeyazıt nüfusuna kayıtlı H.D. ve A.D. isimli iki kardeşin çaldığı belirlendi. Hurda değeri 850 TL olan kabloları satarak Yozgat'a kaçtıkları tespit edilen iki kardeş Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından yakalandı. Tokat'a getirilen H.D. ve A.D. tutuklanarak Zile Kapalı Cezaevine gönderildi.

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