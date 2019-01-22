Kablo hırsızları yakalandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 300 metre kablo çalan 3 şüpheli yakalandı. Çalınan kablolar ve kablo kesiminde kullanılan aletler ele geçirilirken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hasdümen Mahallesi'nde 300 metre telefon kablosunu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu 07 SB 498 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçta kabloların yanı sıra kablo kesiminde kullanılan aletler de ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Z. ve E.Ö. tutuklanırken, H.Ö. ise serbest bırakıldı.

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