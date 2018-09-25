Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN ,() - ARTVİN'in Borçka ilçesinde telefon şebekesinin bakır kablolarını keserek çalarken yakalanan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Borçka ilçesi Karşıköy köyünde Türk Telekom’a ait 400 metre uzunluğundaki bakır kabloyu keserek çalan G.A, A.D ve M.D, isimli şüpheliler Borçka İlçe Jandarma Komutanlığının Asayiş Timleri titiz çalışması sonucu suçüstü yakalandı. 2 adet binek araç ve suç aletleriyle birlikte yakalanan 3 şahıs gözaltına alınarak Borçka Jandarma Komutanlığına getirildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen G.A, A.D ve M.D, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan araçlarla ve suç aletlerine el konulan olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.