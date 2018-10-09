KABİP üyeleri, Başkan Ertürk’ü ziyaret etti

ANKARA, () – SİVİL Toplum Kuruluşu’nun (STK) Kadın Birliği Platformu (KABİP) üyeleri Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.

KABİP üyeleri, aile ve kadının sosyal hayattaki yerinin pekiştirilmesine dair başarılı çalışmaları nedeniyle Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, KABİP Başkanı Nagihan Çıtak ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Kadın faaliyetlerinin masaya yatırıldığı ziyarette, Kahramankazan Belediyesi’nin ve KABİP’in bu alanda yürüttüğü çalışmalar konuşuldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, KABİP üyelerini ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Başkan Ertürk, “Yaptıkları çalışmalarını takdir ederek izliyoruz. Bizim de yaptığımız çalışmaların kendileri tarafından takip ve takdir edilmesi bizlerin ayrı bir gurur kaynağı. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Aile ve Kadın Komisyonu (KADAK) da faaliyetlerini sürdürüyor. Kadınlar ve onların oluşturduğu aile toplumun en temel yapı taşı. Belediye olarak ilçe kadınlarının sürekli olarak yanındayız ve her zamanda yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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