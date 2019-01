Jülide Sarıeroğlu sel felaketi yaşayan vatandaşları ziyaret etti

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(ADANA),()- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak ve Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz ile doğal afet yaşanan mahallelerde vatandaşları ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, "En kısa zamanda yaraları saracağız" dedi.

Bölgede birçok kez inceleme yapan ve vatandaşların yardımına koşan Başkan Boydak’dan bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Çatalhöyük, Sarıbahçe, İnceyer ve Yeşildam mahallelerini gezerek nehir ve derelerin taşması sonucu selden zarar gören vatandaşları tek tek ziyaret etti. Kapı kapı gezerek mağdur vatandaşları dinleyen Sarıeroğluna, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, İl Tarım Müdürü Muhammet Ali Tekin, Ak Parti İlçe Başkanı Muhammet İslam Bünül, STK Başkanları, Meclis Üyeleri, Kurum müdürleri eşlik etti. Kendisini görerek sarılan yaşlı mahalle sakinlerinin elini öpen Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, evlerdeki zararların telafi edilmesi, beyaz eşyaların alınması konusunda Kaymakam Bayram Yılmaz’a, çitçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ve zarar gören vatandaşlara yardım edilmesi hususunda İl Tarım Müdürü Muhammet Ali Tekin’e talimat verdi.

Vatandaşlar, ziyaret sırasında Eski Bakan Sarıeroğlu ile afet durumunda kendilerini yanlız bırakmayan, zarar tesbiti sırasında birçok kez dertlerini dinleyen Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

EN KISA ZAMANDA YARALARI SARACAĞIZ

İncelemenin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu"Rabbim böyle afetlerle bizleri baş başa bırakmasın. Sevindirici olan bu afetten dolayı vatandaşlarımız bir can kaybı yaşamadı. Ebetteki malın zararı giderilir. Bu zararın giderilmesinde hükümet olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, İl Tarım Müdürümüz, Aday Adaylarımız, Kurum Müdürlerimiz hepsi buradalar. Zararın giderilmesi ve tespiti için çalışmaktadırlar. Her kurum kendi üstüne düşeni yapıyor. Asıl amacımız vatandaşımızın mağduriyetini giderebilmektir. En kısa zamanda yaraları saracağız. Bu tür taşkınların tekrar yaşanmaması adına DSİ ile gereken çalışmalarına yapacağız. AK Parti hükümetimiz vatandaşının her zaman yanındadır" dedi.

Selden tüm eşyaları zarar gören gözü yaşlı anneye sarılarak teselli eden Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, karnesi takdir olan küçük bir çocuğa bilgisayar alınması için partililerine talimat verdi.

