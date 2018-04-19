Jeotermal belediyeleri, Kuşadası'nda toplanıyor

TÜRKİYE Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde 20 Nisan Cuma günü ilçede gerçekleştirilecek.

Aydın'da, jeotermalin geleceği tartışılacak. Sabah, öğlene kadar sürecek olan JKBB Meclis Toplantısı'ndan sonra, Aydın'da jeotermalin geleceği düzenlenen panelde tartışılacak. JKBB Birlik Başkanı, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin yöneteceği panelde, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Buharkent Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, Kuyucak Belediye Başkan AK Partili Metin Ertürk ile Sultanhisar Belediye Başkanı CHP'li Osman Yıldırımkaya konuşmacı olacak.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()