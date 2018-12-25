JCI'de görev değişimi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - GENÇ Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Antalya Şubesi'nin 24'üncü yıl devir teslim töreninde Başkan Evrim Kaya, görevi Bahtiyar Uzunbay'a devretti.

JCI Antalya Şubesi'nde, yeni yıl öncesi görev devir teslim töreni yapıldı. Derneğin 2018 yılı başkanı turizmci Evrim Kaya, yeni yıl öncesi görevi Bahtiyar Uzunbay'a devretti. 5 yıldızlı bir otelde yapılan görene, JCI 2018 Başkanı Evrim Kaya, yeni dönem başkanı Bahtiyar Uzunbay ve dernek üyesi iş insanları katıldı.

Başkanlığı devralan Uzunbay, kendisini ve 2019 yönetim kurulu üyelerini davetlilere tanıttı. Dernek hakkında bilgiler veren ve 2019 yılı hedeflerinden bahseden Uzunbay, yönetim kurulu üyeleri Sercan Aslan, Onur Yazıcı, Ülkü Göncü, Burcu Meşhur, Onur Eren ve Bedriye Yaşar'ı da tanıttı.

Gecede, 2018 yılı boyunca, JCI Antalya'nın gerçekleştirdiği projeleri yürüten direktörlere, katkı sağlayan üyelere, ve yönetim kurulu üyelerine plaket verildi. Gecenin sonunda eski ve yeni yönetim bir arada JCI Antalya pastası kesti.

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