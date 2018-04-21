Japonya Büyükelçisi Mersin’de

MERSİN, () – MERSİN’e gelen Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Büyükelçi Miyajima ile Türkiye ve Mersin hakkında sohbet etti. Mersin’in tarihi ve nüfusu hakkında Büyükelçi Miyajima ve beraberindeki heyeti bilgilendiren Başkan Kocamaz, "Biz Mersin’i tanımlarken yeryüzü cenneti diyoruz. Mersin’in 10-12 bin yıl öncesine dayanan kadim bir kültürü var. Başta Tarsus olmak üzere Silifke ve Anamur bölgesi Mersin’in en eski yerleşim yerleri" dedi.

Büyükelçi Miyajima da, "Mersin benim için Türk-Japon ilişkileri açısından çok önemli bir şehir. Bundan sonra da Türk-Japon ilişkilerine katkıda bulunmak istiyorum. Mersin’e gelmişken ayrıca Kushimato Sokağı’na da gideceğim ve anıt ziyareti yapacağım. 10 gün önce de Japonya’daki Kushimato’da şehrine gitmiştim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI