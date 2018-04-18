Japon uzmandan 'sağlam bina' uyarısı

KIRKLARELİ Üniversitesi'nde konferansa konuşmacı olarak katılan Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Binalar yapılırken farklı bağlantılar sağlanarak demirle güçlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca kullanılan tuğla ve malzemelerin kalitesiz olması, binaları daha da zayıf hale getirmektedir.” dedi.

Kırklareli Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Genç İnşaat Mühendisleri Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen 'Depreme hazır mısınız?' isimli konferansa konuşmacı olarak Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki katıldı. Konferansta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, bölüm öğretim görevlileri ile öğrenciler yer aldı.

Yoshinori Moriwaki, binalarda yapılan ucuz, yanlış kolon ve kiriş sistemlerinin binaları daha da dayanıksız hale getirdiğini belirterek, "Binalar yapılırken farklı bağlantılar sağlanarak demirle güçlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca kullanılan tuğla ve malzemelerin kalitesiz olması, binaları daha da zayıf hale getirmektedir. Depreme karşı bina duvarlarında yatay ve dikey demirlerin kullanılması binaları daha da güçlendirebilir. Ayrıca, binalarda salınım sistemi oluşturarak kolonlar, mantolama ve benzeri yöntemler ile deprem hasar riski Japonya’da olduğu gibi çok düşük seviyelere indirilebilir. Olası bir depreme hazırlıklı olmak için de şimdiden hazırlıklı olmamız gerek. Bu önlemleri almak için de sizin gibi mühendis arkadaşlara çok büyük görev düşüyor. Sağlam binalar yapmamız gerekir" dedi.

Moriwaki, 1990 yılında geldiği Türkiye’de şimdiye kadar çalıştığı projeler hakkında kısa bilgiler verdikten sonra öğrencilere kariyerlerini geliştirmeleri için şu tavsiyelerde bulunarak, "Her zaman hedefleriniz ve hayalleriniz olmalı. Bu hayallerinizi gerçekleştirmek için çok çalışmalısınız. Hayal ettikçe, hedefleriniz oldukça bunları hayata geçirirsiniz" şeklinde konuştu. Kendi kariyer hedeflerini ilk ve ortaokulda çizdiğini dile getirerek şu anda dahi farklı bir şeyler öğrenmek ve kendini geliştirmek için çalıştığını söyleyen Moriwaki, konuşmasının sonunda Türk Kültürü ile Japon Kültürü arasındaki benzerliklere değindi. Moriwaki, iki ülke arasındaki bağların 1985 yılında İran’dan Japon vatandaşlarının Türkiye tarafından tahliyesi operasyonu ile daha da kuvvetlendiğini vurgulayarak Türk Milletine duydukları minneti ifade etti.