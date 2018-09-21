Japon İşadamları Eskişehir'de

SANAYİ ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen '24'üncü Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantıları' kapsamında, Türkiye'de bulunan ve Türkiye'nin Japonya-Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan'ın girişimleri ile TEI ve Alp Havacılıkta temas ve incelemelerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Japon işadamları, Alp Havacılığı ziyaret ederek, fabrika sahasında incelemelerde bulundu.

Ziyaret programına; Vali Özdemir Çakacak, Büyükelçi Murat Mercan, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japon işadamları katıldı. Heyetin karşılanmasından sonra Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Japon heyetini Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Özdemir Çakacak, Türkiye ve Japonya arasında geçmişe dayanan çok güçlü ve köklü dostluk bağları olduğunu söyledi. Geçmişten günümüze kadar uzanan bu bağların her alanda yükselen bir ivmeyle devam ettiğini belirten Özdemir Çakacak "Gerçekleştirilen bu ziyaretle iki ülke arasında var olan işbirliğinin daha ilerilere taşınacağına inanıyorum. Aramızda yaşadığımız bu dostlukların çok güzel ekonomik işbirlikleri getireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Murat Mercan da, Japon heyeti hem Türkiye'de hem de Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima ise, Türk insanının çok misafirperver olduğuna dikkat çekti.

Konuşmalardan sonra Japon heyetinde bulunan delegasyon üyeleri kendilerini tanıttı. Alp Havacılıkla ilgili sunumun ardından heyet fabrika sahasını gezerek, çalışmalar hakkında Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Alpata'dan bilgi aldı.

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