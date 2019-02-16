Japon Heyet'ten Tarihi Alan Başkanlığı'na ziyaret

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nı ziyaret eden Japon Heyet, Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş'ten devam eden projeler hakkında da bilgi aldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan bölgeleri ziyaret ederek, doğal afetlere karşı bölgelerin durumunu inceleyen Japon heyet, Tarihi Alan Başkanlığı’nı ziyaret etti. Heyette yer alan Mimarlar Tomoko Kano, Momoyo Gota ile Antropologlar Shinji Yamashita, Megumi Doshita, Takae Tanaka ve Hiroi Iwahara'yı, Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş karşıladı. Tarihi Alanı gezen Japon Heyet, Memiş'e alanın çok büyük bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen doğal afetlere karşı korunaklı olması ve bölgenin yıllar geçmesine rağmen doğallığını kaybetmemesinden dolayı duydukları memnuniyeti iletti.

Ziyarette, Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, japon heyete devam eden projeler ve gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

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