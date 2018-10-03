Japon devi Sumitomo, Gemlik Serbest Bölge’de

ULUSLAR ARASI Sumitomo Corporation, Gemlik Serbest Bölge’de yeni işyerini açtı. 76 kişiyi istihdam edecek olan Summet Steel Türkiye işletme merkezi, trafo sacı üretimi yapacak.

Firmanın Serbest Bölge’deki açılış programına Japonya Başkonsolosu Ehara Norio, Sumitomo Corporation Avrupa Genel Müdürü Vasato İşida, şirket sorumlularından Yasunari Siyoda, Gemlik Müdürü Takahiro Shima ve Sumitomo Coproration ile entegre çalışan firma yöneticileri katıldı. Programda Gemlik'ten ise Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, GTSO Başkanı Paşa Ağdemir, GTSO yönetimi, Borsa Başkanı Özden Çakır ve yönetimi, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, İşkur Bursa ve Gemlik Müdürleri, firmanın davetlileri katıldı.

SHİMA: TÜRKİYE'Yİ ÜÇ UNSURDAN DOLAYI SEÇTİK

Programda ilk sözü alan Gemlik Fabrika Müdürü Takahiro Shima, ''Uzmanlık alanı çelik işleme olan Sumitomo firması ile çalışıyoruz. Dünyanın en iyi çeliği burada işlemekte ve satış yapılmakta. Avrupa pazarı için neden Türkiye ve Bursa'yı seçtik? Seçimimizdeki birinci unsur, kaliteli insan kaynağı olmasıdır. Bursa'da iki milyon üzerinde nüfus var. Şu an 71 çalışanımız var. Üç de Japonya'dan toplam 74 dört kişi hizmet veriyoruz. Seçimimizdeki ikinci unsur; Türkiye'nin jeopolitik konumu Avrupa'ya yakın ve gemi trafiği. Gemlik ve Yalova limanından çok sık nakliye olanağı var. Türkiye'nin Avrupa pazarı için güçlü konumu bulunuyor. Üçüncü etken ise Türklerin misafirperverliğidir. Japonlar olarak bizler de misafirperverliğe önem veriyoruz, ama Türkiye'nin yanına bile yaklaşamayız'' dedi.

Programda ikinci sözü ise Japonya İstanbul Başkonsolosu Ehara Norio aldı. Uzun süredir yapılan çalışmalara teşekkür eden Başkonsolos, ''Türkiye'de bir Japon firmasının daha artmış olmasını içtenlikle kutluyoruz. Bursa, Yeşil Bursa olarak bilinen çok güzel bir şehirdir. Bursa Osmanlı tarihi ile beraber yapısı ve dokusu ile önemli bir şehirdir. Yabancı yatırıma yönelik aktif bir durumdadır. Türkiye ve Japonya, Ertuğrul faciası ile başlayan uzun dostluğunu sürdürmektedir. Türkiye’deki Japonya ve Türkiye'nin ilk iş birliği olan şirket de Bursa’da kuruldu. Japon firmalarının özelliklerinden biri de yerel firmalarla uzun ilişkiler kurmaktır. Bursa da bulunan SST firması bölgeye de katkı sağlayacaktır. 2016 Osmangazi Köprüsü ile İstanbul- Bursa arası yakınlaştı. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

Şirket sorumlusu Yasunari Siyoda; SST, bizim için önemli merkezlerden biri olacak. Lokasyon strateji ve güvenilirlik açısından önemlidir. Global pazarda lokasyon çok önemlidir. Strateji Avrupa ve orta-doğu önemli pazarlardır. Güven bizim çelik ürünleri içinde elektrik çelik saçı zor ürünlerdendir. Kaliteli ürünü ulaştırmak için hizmet merkezinin kalitesi çok önemlidir. Shima ya güvenle firmayı emanet edebiliriz'' dedi.

SST ÜLKELER ARASINDA KÖPRÜ OLACAK

Şirketin Avrupa Genel Müdürü Vasato İşida ise, ''Sumitomo Corporation Dünyanın 66 ülkesinde proje üreten firma. Türkiye'yi önemli ülke olarak görüyorum. Osmanlı'nın eski başkenti olan Bursa'da SST firmasını kurumaktan mutluyum. Sumitomo grubun 33 çelik hizmet merkezi bulunuyor. Müşterilerimiz trafo üreticileri. Türkiye üçüncü elektrik sacı merkezimiz. Asya ve Avrupa arasında köprü olan Türkiye gibi Sumitomo Grup da köprü olacaktır'' ifadelerini kullandı.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise, ''Türkiye hür teşebbüs ile serbest ekonomi uygulayarak, yabancı yatırımcı ile her ne kadar dolar terörü olmasına rağmen, kalkınmaya devam etti. Engelleyenler varsa da, gördüğümüz gibi Japon dostlarımız Türkiye'nin önemli bir liman olduğunu düşünerek yatırımlarını burada yaptığı ortada. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türk-Japon dostluğuna önem vermektedir. Bizler de Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak, ilçemizde yatırım yapan yabancı kuruluşlara destek vereceğiz. Biz onlardan teknolojik anlamda onlar da bizden insan gücünden istifade edecekler. Yakında tren de bu bölgede hizmete girecek. Lojistik anlamında da önemli kazanç sağlanacaktır'' dedi.

Son olarak söz alan Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş da ''Yatırım, iş ve istihdam demektir. Japon denilince arı akla geliyor. Japonlar kendi kültürü ile modern teknolojiyi harmanlamıştır. Bu yatırım da Türk - Japon dostluğunun örneğidir. Japon dostlarımız bu yatırımla bize katkı sağladılar. Japonların Türk insanında yeri ayrıdır. İlçemize kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi.

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