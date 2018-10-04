Japon Büyükelçisi festival için Antalya'ya geldi

ANTALYA, () - JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Yarışma Filmi 'Bir Aile İşi'ni izleyeceğini belirten Miyajima, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, ziyarette 71. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü kazanan ve 55. Antalya Uluslararası Film Festivali'nde yarışma filmleri arasında yer alan Japon Yönetmen Kore-eda Hirokazu'nun senaryosunu yazdığı ve yönettiği Bir Aile İşi (Shoplifters) filmini izleyeceğini söyledi. Japonya'da 2019'un Türkiye yılı olduğunu ifade eden Büyükelçi Miyajima, bu kapsamda Antalya'nın da Japonya'da tanıtımının yapılabileceğini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Menderes Türel, Büyükelçi'yi festivalde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Antalya'ya daha fazla Japon turist çekmek istediklerini ifade eden Türel, Türkiye yılı çerçevesinde 2019'da Antalya'yı Japonya'da nasıl tanıtabiliriz konusunda Antalyalı turizmcilerle bir çalışma başlatabileceklerini kaydetti.

FOTOĞRAFLI