Jandarmanın uygulamasında 9 kişi yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı uygulamalarla 27 araç sürücüsüne 26 bin 609 Tl ceza keserken, alkollü araç kullanan 7 sürücünün ehliyetine el koydu. Haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi yakalanırken, 3 kişi tutuklandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gece geç saatlerde yaptıkları şok uygulamalarla hem aranan şahıslar üzerinde çalışma yapıyor, hem de vatandaşların kimliklerini ve araçların ruhsatlarını kontrol ediyor. Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalar kapsamında 263 araç kontrol edildi. 27 araç sürücüsüne 26 bin 609 lira ceza kesilirken, 11 araç trafikten men edildi. 7 sürücünün ise alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu. Uygulamalarda ayrıca 515 kişinin kimlikleri kontrol edildi. Haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı. 6 kişi hakkında adli idari yaptırım uygulanırken, silahlı gasp, silahlı tehdit, hırsızlık ve yağma suçlarından aranan 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.