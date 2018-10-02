Jandarmanın operasyonlarında 45 kişi tutuklandı

ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eylül ayında aranması olan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 248 kişiyi yakalarken, 45'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslara yönelik kent genelinde çok sayıda operasyon düzenledi. Haklarında FETÖ üyeliği, kasten adam öldürmek, cinsel taciz, fuhşa teşvik gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve arama olan çok sayıda kişinin adresine baskın yapıldı. Eylül ayı içinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 248 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilenlerden 45'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 1 ay boyunca devam eden trafik uygulamalarında sorgusu yapılan 27 bin 931 araçtan 416'sı trafikten men edildi.



