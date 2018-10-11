Jandarmanın bulduğu yaralı kartal, tedavi altına alındı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, D(HA) - OSMANİYE'de jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan küçük orman kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavisine başlandı.

Kumarlı köyünde devriye gezen Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı kartalı fark etti. Jandarma ekipleri yaralı kuşa su verdikten sonra, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen ve kanadından yaralı olan yaban kuşu, tedavisi sonrası tekrar doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.



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