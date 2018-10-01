Jandarmanın baskınında kurusıkı tabancalar ele geçirildi

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, jandarmanın düzenlediği baskınla bir evde yapılan aramada 4 kurusıkı tabanca ile bıçaklar ele geçirildi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Arıönü köyünde yaşayan Y.A.'nın evinde silah bulunduğu ihbarını aldıktan sonra Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile eve baskın yaptı. Aramalarda 4 kurusıkı tabanca, 6 şarjör ve bıçaklar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesildi.