Jandarmadan yol uygulaması

Adem ÇETİN/AKSEKİ, () - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde jandarmanın yol uygulamasında durdurduğu araçtakilerin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Aynı araçta gözaltına alınan ve 'nitelikli yağma' suçundan arandığı belirlenen şüpheli ise tutuklandı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen yol uygulaması kapsamında M.G.'nin kullandığı 42 TT 421 plakalı otomobil durduruldu. Araçta bulunan F.D.'nin cüzdanında uyarıcı özellikli 8 ecstasy ve uyuşturucu özellikli 13 neurontin uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki M.G. ve F.D. ile H.D. ve T.I. gözaltına alındı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYNI ARAÇTA YAĞMADAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aynı araçta bulunan ve kendisini başka kimlikle tanıtan kişinin ise şüpheli tavırlar sergilemesi sonucu yapılan araştırmasında gerçek adının S.I. olduğu ve Konya ağır ceza ilamat masasınca 'nitelikli yağma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.I. işlemlerinin ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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