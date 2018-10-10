Jandarmadan yatılı okul öğrencilerine ayakkabı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Jandarmanın başlattığı 'Çocuklar üşürse bizim vicdanımız donar' projesi kapsamında 60 öğrenciye kışlık ayakkabı hediye edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Karayaka Başaralar Yatılı Bölge Okulunda eğitim gören öğrencileri 'Çocuklar üşürse bizim vicdanımız donar' projesi kapsamında ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilere jandarmayı tanıtan kısa bilgiler veren ekipler kış mevsiminin yaklaşması sebebiyle maddi durumu iyi olmayan 60 öğrenciye ise ayakkabı hediye etti.

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