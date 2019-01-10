Jandarmadan vatandaşa trafik eğitimi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde bir kahvede vatandaşların katılımıyla trafik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda jandarma trafik görevlileri tarafından emniyet kemeri takmamak, aşırı hız ve alkollü araç kullanmanın sonucunda yaşanabilecek kazalar tek tek anlatıldı. Görevliler vatandaşlara, arabaya bindikleri esnada emniyet kemeri takmalarını, yola çıktıkları esnadan itibaren trafik kurallarına uymalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemeleri konusunda bilgiler verdi.

Toplantıya katılanlar bilgilendirme konusunda jandarma görevlilerine teşekkür etti.

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