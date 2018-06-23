Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılığa darbe

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da jandarma uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik 346 adres ve 1657 araçta arama yaparak, 7 bin 527 şüpheliyi sorgularken, çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak silah ele geçirdi ve 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Türkiye genelinde yürütülen uyuşturucu uygulamaları faaliyeti kapsamında jandarma tarafından Afyonkarahisar sorumluluk bölgesindeki yol, park, bahçe, metruk bina, inşaat alanları, köprü altları ve umuma açık toplam 346 alanda arama ve kontrol faaliyeti yapıldı. Yapılan faaliyetlerde 1647 araç ve 7 bin 527 şüpheli sorgulanarak, 117 umuma açık yer kontrol edildi. Bu çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyle birlikte 187 kök kenevir bitkisi, 1 gram eroin, 1 gram skunk, 40 gram esrar maddesi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 10 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Bu çalışmalar kapsamında olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen 2'si kadın toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren 18 içkili eğlence yerinde yapılan kontrolde de 3 işletmede tespit edilen aksaklıklarla ilgili tanzim edilen tutanak ilgili mülki makamlara gönderildi.

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